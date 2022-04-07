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بايدن يصف قرار تعيين "جاكسون" رئيسة للمحكمة العليا بالـ"تاريخي"

7 - أبريل - 2022
كيتانجي جاكسون

كيتانجي جاكسون

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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، تأكيد تعيين القاضية كيتانجي جاكسون رئيسة للمحكمة العليا بأنه “قرار تاريخي”.

وربط الرئيس الأمريكي وصفه لقرار تعيين جاكسون بـ”التاريخي” باعتبارها أول امرأة ذات بشرة سمراء تتولى هذا المنصب.

وقبل عام، شكل بايدن، لجنة خبراء لإصلاح المحكمة العليا التي تعدّ واحدة من أقوى مؤسسات الولايات المتحدة.

لكن قرار بايدن حينها أثار حفيظة الجمهوريين الذين يتهمونه بالرغبة في مهاجمة هذه المؤسسة القوية المسؤولة بالولايات المتحدة عن البت في أكثر المسائل المجتمعية حساسية.

والمحكمة العليا التي تبت في العديد من القضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة مثل الإجهاض أو حقوق الأقليات الجنسية، تضم 9 قضاة يتم تعيينهم مدى الحياة من قبل رئيس الولايات المتحدة ويجب أن يصادق عليهم مجلس الشيوخ.

وكان مرشحون في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية، بمن فيهم وزير النقل الحالي بيت بوتيجيج، أثاروا إمكانية زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا، وهو أمر يثير غضب الجمهوريين.

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