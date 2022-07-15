بايدن يصل الى بيت لحم والمباحثات بدأت بين الطرفين

بدأت جلسة مباحثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيت لحم، الجمعة، ويُرجّح أن تركز محادثاتهما على إجراءات اقتصادية من دون البحث في خطوات دبلوماسية كبيرة.

ووصل بايدن إلى بيت لحم للقاء عباس، واستقبله الرئيس الفلسطيني، أمام مقر الرئاسة، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأميركي في بيت لحم، واستعرض بايدن حرس الشرف الفلسطيني.

في وقت سابق قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يأمل بالمزيد من المساعدات الدولية للقطاع الصحي في فلسطين، وأشاد بايدن في كلمته على هامش زيارته لمستشفى فيكتوريا في القدس الشرقية بمساهمة الإمارات بـ25 مليون دولار للقطاع الصحي الفلسطيني.

وأضاف: “قدمت الولايات المتحدة 85 مليون دولار لمستشفيات القدس الشرقية، وسنقدم 100 مليون إضافية لدعم شبكة مستشفيات فلسطينية”.