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بايدن يصل "شلوس إلماو" للمشاركة في قمة مجموعة السبع

منذ 4 دقائق
جو بايدن

جو بايدن

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وصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى ألمانيا، السبت، للمشاركة في قمة لمجموعة السبع سيتم خلالها البحث في شؤون الجبهة الموحدة لقادة التكتل في مواجهة روسيا وضعف الاقتصاد العالمي المثير للقلق.

وحطّت الطائرة الرئاسية الأميركية في ميونيخ، ومنها استقل بايدن المروحية الرئاسية إلى منطقة شلوس إلماو التي تستضيف القمة.

وسيستهلّ سيّد البيت الأبيض الذي يزور ألمانيا لثلاثة أيام محادثاته، الأحد، مع المستشار الألماني، أولاف شولتس.

ويجتمع زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان غدا الأحد في مستهل قمة تمتد لثلاثة أيام في قصر إلماو الواقع بجبال بافاريا بهدف زيادة الضغط على روسيا التي تسبب غزوها لأوكرانيا في نقص الغذاء والطاقة في جميع أنحاء العالم.

تجمع نحو أربعة آلاف محتج في ميونيخ اليوم السبت لدعوة قادة دول مجموعة السبع إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفقر وتغير المناخ والجوع في العالم وإنهاء الاعتماد على الوقود الروسي.

وحمل المحتجون لافتات تدعو روسيا لوقف القتال في أوكرانيا كما تدعو الولايات المتحدة وحلف الأطلسي “لرفع أياديهم عن أوكرانيا”. وحملت إحدى اللافتات عبارة تقول “الإمبريالية تبدأ هنا”، وطالبوا مجموعة السبع بتخصيص مزيد من الأموال لمنع الأزمات وإدارة الصراعات المدنية والتنمية الاقتصادية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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