بايدن يضع شروطا للقاء نتنياهو في واشنطن

وضع الرئيس الأميركي جو بايدن، شروطا من أجل لقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال زيارة واشنطن بحلول نهاية العام.

وذكرت القناة 12 الإخبارية العبرية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن بحلول نهاية العام، لكن شروطه للزيارة لم تتغير.

وأوضحت القناة العبرية وفق تقرير لها، أن الأميركيين غير منزعجين من مخطط نتنياهو المخفف للإصلاح القضائي.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للقناة 13 نيوز يوم أمس الجمعة، إن “الرئيس بايدن كان واضحا في موقفه، وأنه يأمل أن يسعى رئيس الوزراء نتنياهو إلى التوصل إلى حل وسط والمضي قدما في التحركات فقط باتفاق واسع”.

في الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: “لقد قال الرئيس باستمرار، سرا وعلنا، إن مثل هذه الإصلاحات الأساسية تتطلب أساسا واسعا من الدعم لتكون دائمة ومستدامة ، ونأمل أن يكون هناك حل وسط حقيقي.

في مارس / آذار، وجه بايدن انتقادات شديدة لإسرائيل، قائلا إنه “قلق للغاية” بشأن ما يجري في ضوء الإصلاح القضائي، وأضاف: “لا يمكنهم الاستمرار في هذا الطريق”.

وأضاف بايدن أيضا أنه لن يدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض على المدى القريب.

ورد نتنياهو لاحقا على بايدن وقال: “التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة غير قابل للكسر ويتغلب دائما على الخلافات العرضية بيننا”.