بايدن يطالب مجلس الشيوخ بالتحرك.. “كم مذبحة بعد علينا أن نتحمل؟”

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إلى حظر بيع بنادق هجومية للأفراد، متسائلاً “كم من مذبحة بعد علينا أن نتحمل؟”

وشدد بايدن في خطاب متلفز ألقاه بعد 9 أيام على مذبحة مروعة راح ضحيتها 19 طفلاً ومدرّستان في مدرسة بولاية تكساس، على ضرورة رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة، المحدد حالياً عند 18 عاماً، إلى 21 عاماً.

ودان الرئيس الأميركي رفض غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تبني قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، واصفاً ذلك بأنه “غير مقبول”.

وقال بايدن: “حان الوقت كي يفعل مجلس الشيوخ شيئاً”، مضيفاً أن المشرعين “لا يمكن أن يخذلوا الشعب الأميركي مرة أخرى”.

وأوضح أن “الأمر لا يتعلق بأخذ سلاح أي شخص”، مضيفاً: “أنا احترم الثقافة والتقاليد.. والتعديل الثاني للدستور مثل جميع الحقوق الأخرى ليس مطلقاً دون حدود”.

وأرجع الرئيس الأميركي زيادة عمليات القتل الجماعي إلى السماح من جديد ببيع 9 أنواع من الأسلحة، مشدداً على ضرورة حظر الأسلحة ذات العدد الكبير من الطلقات.

في السياق أكدت السلطات الامريكية إصابة خمسة أشخاص الخميس، جراء إطلاق نار في مقبرة بولاية ويسكونسن شمالي الولايات المتحدة.

وجاءت الحادثة خلال إجراءات دفن رجل قُتِل أواخر مايو بأيدي الشرطة، وفق ما أفادت قوات الأمن وقناة محلية.

وكانت شرطة مدينة راسين قد طلبت من الناس الابتعاد عن مقبرة غريسلاند، وأشارت، في وقت سابق الخميس، إلى وجود “عدة ضحايا”، فيما أشار تقرير “أن بي سي نيوز” إلى وجود خمس إصابات حتى الآن.

وأضافت الشرطة أنها لا تزال تحقق في الحادثة.