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بايدن يطلب من مدير (سي.آي.إيه) أن يصبح عضوا في مجلس وزراء حكومته

منذ 19 دقيقة
وليام بيرنز

وليام بيرنز

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (الجمعة 21-7-2023) إنه طلب من وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) أن يصبح عضوا في مجلس وزراء حكومته.

وقال بايدن في بيان “تحت قيادته، تقدم وكالة المخابرات المركزية نهجا واضح الرؤية وطويل الأمد لمواجهة تحديات الأمن القومي الكبرى لبلادنا” في إشارة إلى نهج بيرنز في التعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا والتنافس الأمريكي مع الصين.

وكانت صحيفة واشنطن بوست نشرت خبرا في وقت سابق عن هذه الخطوة التي قالت إنها رمزية إلى حد كبير ولن تمنح بيرنز أي سلطات جديدة.

وقال بايدن “إنه يقود باحترام ويمثل أفضل ما في أمريكا، وأنا أتطلع إلى مواصلة العمل معه في السنوات المقبلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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