بايدن يطمئن جمهوره: تحلوا بالصبر… نحن بوضع جيد

أكد المرشح الديمقراطي جو بايدن أننا “بوضع جيد”. وقال في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “تحلوا بالصبر يا أصدقاء ففرز الأصوات مستمر ونحن راضون عن وضعنا”.

في المقابل، قال المرشح الجمهوري دونالد ترمب: “لو فرزت الأصوات القانونية ففوزي سهل وإذا فرزت الأصوات غير القانونية والمتأخرة فبإمكانهم سرقة الانتخابات”.

في سياق متصل، أعلنت حملة بايدن الانتخابية أن هناك تقارب في النتائج مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب في بنسلفانيا. وأشارت حملة بايدن الانتخابية إلى ان رد فعل ترامب على الانتخابات يائس.

في سياق متصل، أعلن ترامب “فوزا كبيرا” في ولاية بنسلفانيا. وقال عبر “تويتر” إنه “انتصار قانوني كبير لنا في بنسلفانيا”. وبعد خيبة الأمل التي لحقت بنتائج فرز الأصوات في عدد من الولايات الأمريكية لصالح المرشح الجمهوري الرئيس دجونالد ترامب.

قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية في بيان: إنها تعتزم إصدار إعلان في لاس فيغاس، اليوم الخميس، بخصوص ما يتوقع أن تكون دعوى قضائية تطعن على التصويت في ولاية نيفادا.

ومن المقرر أن تعقد الحملة مؤتمرا صحفيا مع استمرار فرز أصوات الانتخابات الرئاسية بالولاية.

وذكرت شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الإخبارية، أن حملة ترامب التي رفعت بالفعل دعاوى قضائية في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا لوقف عملية فرز الأصوات، تخطط لرفع دعوى تزعم التلاعب بأصوات الناخبين في نيفادا.