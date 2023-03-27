بايدن يعبر لنتنياهو عن قلقه بشأن الوضع في إسرائيل

قال البيت الأبيض الإثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر عن مخاوفه بشأن الوضع في إسرائيل مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط احتجاجات على التعديل القضائي المزمع.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن بايدن كان “صريحا للغاية” مع نتنياهو.

هذا وقال النائب اليميني في الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان في وقت سابق من يوم الاثنين 27\3\2023، للقناة السابعة الإسرائيلية الموالية للمستوطنين إن وقف التعديلات القضائية التي تخطط لها الحكومة سيكون خطأ.

جاء ذلك بعد أن قال عضو رئيسي في الائتلاف الحاكم إن إقرار التشريع سيؤجل إلى جلسة الكنيست المقبلة.