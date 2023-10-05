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بايدن يعتزم التوسع في بناء جدار حدودي بأموال تعود لعهد ترامب!

منذ 56 ثانية
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إنها ستضيف قطاعات إلى جدار حدودي يهدف لعرقلة التدفقات القياسية للمهاجرين من المكسيك، في استمرار لسياسة تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وترامب هو الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الديمقراطي بايدن في السباق الرئاسي لعام 2024. وجعل ترامب من بناء الحواجز الحدودية ركيزة أساسية في حملته الانتخابية الأولى للرئاسة.

وكان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها بايدن بعد توليه منصبه في يناير كانون الثاني 2021 هو إصدار إعلان تعهد فيه “بعدم تحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لبناء جدار حدودي” فضلا عن مراجعة جميع الموارد التي تم تخصيصها لهذا الغرض.

وذكرت الإدارة أن الإجراء الذي اتخذته يوم الخميس لا يتعارض مع إعلان بايدن لأن الأموال التي تم تخصيصها خلال ولاية ترامب في عام 2019 يتعين أن يتم إنفاقها الآن.

وقال وزير الأمن الداخلي أليهاندرو مايوركس في بيان إنه “لا يوجد جديد في سياسة الإدارة فيما يتعلق بالجدران الحدودية. ومنذ اليوم الأول، أوضحت هذه الإدارة أن الجدار الحدودي ليس هو الحل”.

وتابع مايوركاس أنه تم تخصيص أموال لمشروع البناء خلال تولي الإدارة السابقة المسؤولية وأن القانون يلزم الحكومة باستخدام الأموال. وقال “لقد طلبنا من الكونجرس مرارا إلغاء (تخصيص) هذه الأموال لكنه لم يفعل، ونحن مضطرون إلى اتباع القانون”.

وسارع ترامب لإعلان النصر وطالب باعتذار.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي “هل سيعتذر جو بايدن لي ولأمريكا عن استغراق كل هذا الوقت للتحرك…”.

    المصدر :
  • رويترز

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