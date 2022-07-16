بايدن يعتزم توقيع مذكرة مساعدات للأردن بـ1.45 مليار دولار سنويًا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عزم الولايات المتحدة توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتقديم مساعدات للأردن بقيمة 1.45 مليار دولار سنويا.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك صدر عقب لقاء بايدن بالملك الأردني عبد الله الثاني، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية.

وذكر البيان الذي نشره البيت الأبيض، أن “الرئيس بايدن وجلالة الملك عبد الله التقيا اليوم في جدة وأكدا القوة الدائمة للصداقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن”.

ولفت إلى أن الاجتماع تم خلال قمة جدة التي حضرها الرئيس الأمريكي وشارك فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر والأردن والعراق.

وأعلن بايدن، عزم الولايات المتحدة توقيع مذكرة تفاهم جديدة لمساعدة الأردن، حيث تخطط للالتزام بتوفير ما لا يقل عن 1.45 مليار دولار سنويا للمملكة بدءا من السنة المالية 2023 وحتى السنة المالية 2029.

وبحث الزعيمان الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الوثيقة والتاريخية بين الولايات المتحدة والأردن، والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بحسب البيان المشترك.

وأكدا أهمية التكامل والتعاون الإقليمي السياسي والاقتصادي في المنطقة، والدور الذي يمكن أن يقوم به الأردن مركزا إقليميا مهما للتعاون في مجالات الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والمياه والأمن الغذائي والمناخ.

ونوه بايدن بأهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق باعتبارها نموذجا إيجابيا في التعاون الإقليمي.

وشدد الزعيمان على التزامهما مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حل الدولتين.