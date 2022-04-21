بايدن يحظر دخول السفن التابعة لروسيا للموانئ الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس أن الولايات المتحدة ستحظر دخول السفن التابعة لروسيا الموانئ الأمريكية منضما بذلك إلى كندا ودول أوروبية في أحدث خطوة للضغط على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وسيصدر البيت الأبيض إعلانا يتضمن مزيدا من التفاصيل.

وكانت رويترز أول وسيلة إعلام أفادت باعتزام بايدن الإعلان عن هذه الخطوة اليوم الخميس وذكرت في أوائل مارس آذار أن البيت الأبيض يدرس الحظر.

وقال بايدن اليوم الخميس “هذا يعني أنه لا سفينة، لا سفينة تبحر رافعة العلم الروسي أو يملكها أو يشغلها كيان روسي سيُسمح لها بالرسو في ميناء بالولايات المتحدة أو دخول شواطئنا. ولا واحدة”.

وقالت المصادر إنه في 2021 قامت السفن الروسية بنحو 1800 زيارة للموانئ الأمريكية، وهي نسبة صغيرة من إجمالي حركة المرور.

ودفعت هذه القضية إدارة بايدن إلى مراجعة واسعة النطاق للتأكد من أن الحظر المفروض على السفن الروسية لن يؤثر بشدة على سلاسل التوريد الأمريكية.

وأغلقت كندا في الأول من مارس آذار موانئها أمام السفن المملوكة لروسيا ومنعتها من دخول المياه الكندية.

وسبق أن منعت الولايات المتحدة الطائرات الروسية من دخول المجال الجوي الأمريكي، لتنضم بذلك إلى كندا والدول الأوروبية.