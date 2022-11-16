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بايدن يعرض على بولندا دعم أمريكا الكامل في التحقيق في الانفجار

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2022 3:36 صباحًا
الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره البولندي أندريه دودا

الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره البولندي أندريه دودا

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قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن عرض على نظيره البولندي أندريه دودا دعم الولايات المتحدة الكامل في التحقيق الذي تجريه في انفجار أسفر عن مقتل شخصين بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له بعد أن تحدث الزعيمان “عرض الرئيس بايدن دعم الولايات المتحدة الكامل ومساعدتها في تحقيق بولندا”.

وأشار البيان إلى إن الرئيس دودا أطلع بايدن على تقييم بولندا الجاري للانفجار الذي وقع بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وأكد “مجددا التزام الولايات المتحدة الصارم بحلف شمال الأطلسي”.

وقال الزعيمان إنهما وفريقيهما يجب أن يظلا على اتصال وثيق لتحديد الخطوات التالية المناسبة مع استمرار التحقيق، بحسب البيان.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، لوكاش ياشينا، أن صاروخا روسي الصنع سقط في بولندا، الثلاثاء، الساعة 14,40 بتوقيت غرينتش، وأوقع قتيلين في قرية بريفودوف.

وأشار إلى “استدعاء السفير الروسي لدى بولندا للحصول منه على تفسيرات مفصلة فورية”.

    المصدر :
  • رويترز

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