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بايدن يعرض على نتنياهو تقديم كل "وسائل الدعم المناسبة"

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 28 - يناير - 2023 7:26 صباحًا
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعرض عليه تقديم كل “وسائل الدعم المناسبة”.

جاء ذلك بعد مقتل سبعة أشخاص في إطلاق نار على معبد يهودي في ضواحي القدس أمس الجمعة 27\1\2023.

يذكر أنه قتل 8 مستوطنين إسرائيلية وإصابة 13 آخرين الجمعة 27-1-2023، نتيجة عملية نفذها شاب فلسطيني في مستوطنة نافيه يعقوب.

ووفقاً للقناة 12 فإن المنفذ ترجل من سيارة تويوتا بيضاء وأطلق النار على كنيست ومن ثم سائق السيارة الذي يبدو إنه معاون له فر من المكان وتقوم الشرطة بعمليات تمشيط بحث عن هذه السيارة.

العملية تأتي بعد استشهاد 10 فلسطين الخميس 26\1\2023 في جنين وعدوان نفذه الاحتلال على قطاع غزة الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

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