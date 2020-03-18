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بايدن يعزّز فرصه لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة

فاز نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، الثلاثاء، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية فلوريدا، فيما توقع عدد من كبريات شبكات التلفزة الأميركية فوزه أيضا في ولايتي إيلينوي وأريزونا، وذلك في انتصار يعزّز فرصه لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 نوفمبر المقبل.

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وفور إغلاق صناديق الاقتراع في فلوريدا توقّعت شبكات التلفزة الأميركية “سي أن أن” و”سي بي أس” و”أم أس أن بي سي” أن يفوز بايدن بالانتخابات التمهيدية في الولاية الجنوبية على منافسه الاشتراكي بيرني ساندرز.

وبالإضافة إلى فلوريدا فقد أجرت ولايتان أخريان هما إيلينوي وأريزونا انتخاباتها التمهيدية يوم الثلاثاء للفصل بين المرشّحين السبعينيين المتنافسين على نيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى انتخابات البيت الأبيض بمواجهة ترامب.

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