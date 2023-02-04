بموافقة بايدن.. أمريكا تسقط المنطاد الصيني قبالة ساحل كارولينا

أفادت وكالة أسوشيتد برس أن الولايات المتحدة أسقطت المنطاد الصيني قبالة ساحل كارولينا الجنوبية وبدأت عملية لاستعادة الحطام.

وأعطى الرئيس جو بايدن الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد الصيني، وفق ما قالت وكالة أسوشيتد برس، الأمريكية.

وقالت تقارير إخبارية أمريكية، إن “عملية إسقاط المنطاد الصيني فوق ميرتل بيتش بولاية كارولاينا الجنوبية بدأت”، دون مزيد من التفاصيل.

ومن جهتها قالت إدارة الطيرات الاتحادية الأمريكية إنها أوقفت رحلات المغادرة والوصول في ثلاثة مطارات منها مطار ميرتل بيتش الدولي في ساوث كارولاينا اليوم السبت بسبب “جهود تتعلق بالأمن القومي”.

وجاء هذا الإجراء بسبب وجود منطاد صيني يحلق على ارتفاعات شاهقة عبر أنحاء البلاد فيما تصفه واشنطن بأنه “انتهاك واضح ” لسيادة الولايات المتحدة لأنه يقوم بـ”أعمال تجسس”.

وتم رصد نشاط مكثف لعدد من الطائرات العسكرية الأمريكية على امتداد مسار المنطاد الصيني، فيما حذرت شرطة ولاية كارولينا الجنوبية السكان من إطلاق النار على المنطاد .

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في وقت سابق السبت، إن الولايات المتحدة “ستتعامل” مع “المنطاد صيني” الذي يتجول في الأجواء الأمريكية منذ أيام.

وفي معرض رده على سؤال لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد قال: “سوف نتعامل معه.. انتهاك واضح للسيادة الأمريكية”.

وناقش الرئيس الأمريكي خيارات التعامل مع المنطاد مع قادة الجيش، وحذر مستشاروه من إطلاق النار عليه في الجو خشية سقوط حطام فوق الأشخاص أو المنازل.

وفي وقت سابق، قال 4 مسؤولين لوكالة “أسوشيتدبرس” إن إدارة جو بايدن وضعت خطة لإسقاط المنطاد الصيني الكبير من خلال إسقاطه بمجرد وصوله فوق المحيط الأطلسي حيث يمكن استعادة الحطام.