بايدن يعفو عن اثنين من الديوك الرومية بمناسبة عيد الشكر

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عفوا عن اثنين من ديوك الحبش “الرومي” من ولاية نورث كارولاينا يطلق عليهما اسما تشوكولت وتشيب الاثنين، وأنقذهما من موائد عشاء عيد الشكر.

وعزفت فرقة عسكرية أمريكية نسخة من أغنية لينيرد سكاينيرد “الطائر الحر” “فريبيرد” قبل صدور قرار العفو.

وسيتم شواء ملايين من الديوك الرومية في الأفران في عيد الشكر الخميس في جميع أنحاء البلاد، مصحوبة بمجموعة متنوعة من الأطباق من البطاطا (البطاطس) إلى طواجن الفاصوليا الخضراء.

لكن تشوكوليت، الذي يبلغ وزنه 46 رطلا، وتشيب “47 رطلا” سيعيشان حياتهما في ولايتهما الأصلية، في جامعة ولاية نورث كارولاينا، والعفو عن الديك الرومي في البيت الأبيض تقليد يعود إلى عقود مضت