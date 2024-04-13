بايدن يعقد اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي لمناقشة الوضع بالشرق الأوسط

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت 13 نيسان/أبريل 2024، أن الرئيس جو بايدن سيجتمع مع كبار مسؤولي الأمن القومي ووزراء في الحكومة لمناقشة الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي هذا الاجتماع في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، بعد أن قالت إسرائيل أن إيران نفذت هجومًا عليها باستخدام طائرات مسيرة.

من المقرر أن يتناول الاجتماع عدة قضايا مهمة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة المزعومة وتداعياتها، وكذلك سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تأتي هذه المناقشات في إطار جهود الولايات المتحدة للتعامل مع التحديات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط، وتحديد الخطوات المناسبة لحماية المصالح الأمريكية ودعم شركائها في المنطقة.

من المقرر أن يشمل الاجتماع مراجعة للخيارات المتاحة للولايات المتحدة للتعامل مع التوترات الحالية، بما في ذلك الخيارات الدبلوماسية والأمنية المحتملة.

من المتوقع أن يسلط الاجتماع الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه المنطقة والجهود الدولية للتصدي لها بشكل فعال.