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بايدن يعلق على إقرار الكونغرس لخطته بشأن البنية التحتية

6 - نوفمبر - 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، عن ترحيبه بإقرار خطته الضخمة للبنى التحتية معتبرا ذلك “تقدما كبيرا ” انتزعه بعد أشهر من المفاوضات الشاقة.

وأكد أنه سيوقع “قريبا” هذا القانون الذي تبلغ كلفته 1,2 تريليون دولار والذي أقره الجمعة، الكونغرس الأميركي بصورة نهائية، بأغلبية مريحة بعد انضمام عشرة نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية.

وخلال كلمة ألقاها، السبت، أوضح بايدن بأن الولايات المتحدة ستتمكن من تحديث مطاراتها وطرقاتها السريعة وشبكات الأنترنت، وقال: “خطة تحديث البنى التحتية ستضعنا على درب المنافسة”.

وأكد أن من شأن الخطة التي صادق عليها الكونغرس تمكين بلاده من مواجهة تحديات تغير المناخ.

وبحسب بايدن فإن كبار خبراء الاقتصاد أكدوا أن قانون تطوير البنية التحتية سيخفف من وتيرة التضخم.

وفي سياق كلمته، كشف بايدن أنه بموجب هذه الخطة ستكون الرعاية الصحية في متناول الجميع وسيتم تخفيض أسعار الأدوية.

وقال أيضا: “أكثر الوظائف التي ستوفرها الخطة لن تتطلب الحصول على شهادات جامعية”، في إشارة إلى انتعاش سوق العمل المرتقب إثر الانطلاق في خطط البنى التحتية.

وأردف قائلا: “الطبقة الوسطى هي العمود الفقري في بناء الولايات المتحدة الأميركية وينبغي الاعتناء بها”.

وأشار بايدن إلى أنه يتعين على الأثرياء في الولايات المتحدة المساهمة في انتعاش البلاد، وقال: “حان الوقت ليدفع الأثرياء والشركات الكبرى حصتهم من الضرائب”.

وتعهّد بايدن بدفع الكونغرس إلى التصويت على الشقّ الاجتماعي والبيئي من مشاريع إصلاحاته الطموحة التي لا تزال متعثرة بسبب انقسامات داخل معسكره الديموقراطي.

وأضاف “سأكون واضحًا: سنجعل مجلس النواب يقرّه وسنجعل مجلس الشيوخ يصادق عليه”، معتبراً أن مشروع قانون “بيلد باك بيتر” (إعادة الإعمار بشكل أفضل) الذي تبلغ كلفته نحو 1750 مليار دولار، سيكون “استثمارًا تاريخيًا”.

وعندما سُئل عن أسباب هذه الثقة بأن القانون سيُقرّ، أجاب بايدن مبتسما: “أنا”.

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