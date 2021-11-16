الأربعاء 12 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 17 نوفمبر 2021 |
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بايدن يعلق على قرار الكونغرس بشأن البنية التحتية

منذ 4 ساعات
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن قانون البنية التحتية الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، يمثل أهم استثمار في الطرق والجسور في البلاد خلال السنوات السبعين الماضية

وأضاف بايدن في تغريدة، أن القانون يمثل أبرز استثمار في سكك الحديد خلال خمسين عاما، وأكبر استثمار في النقل العام، مطلقا.

وتابع الرئيس قوله: “يعني هذا أنك ستكون أكثر أمانا، وتحصل على مقاعد بشكل أسرع”.

وتخصص الخطة التي أقرها الكونغرس قبل نحو 10 أيام بعد مفاوضات مضنية، 1.2 تريليون دولار لتجديد وبناء جسور وطرق ومحطات لشحن السيارات الكهربائية وقنوات للمياه وتطوير السكك الحديدية.

ووقع الرئيس على القانون، الاثنين، الذي يشمل خطة ضخمة لتحديث البنى التحتية الأميركية والاستثمار في الوظائف، وقال خلال حفل التوقيع إن هذا القانون “دليل على أن الديمقراطيين والجمهوريين يمكن ان يعملا سويا ويتفقا”.

وأضاف أن “هذا القانون سيمكن الجميع من الوصول إلى الإنترنت، وسيحسن من حالة مطاراتنا وموانئنا، ويطور من قدرتنا على مواجهة الكوارث الطبيعية القادمة”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة خسرت العام المالي الماضي 99 مليار دولار نتيجة للكوارث الطبيعية فقط.

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