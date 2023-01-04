بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن (الأربعاء 4-1-2022)، عزمه على ترشيح عدد من المسؤولين الأمريكيين للعمل كقادة رئيسيين في إدارته، وفق بيان نشره البيت الأبيض.

وبرز اسم السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي كميل شيا، ضمن لائحة المسؤولين الأمريكيين التي كشف عنها البيت الأبيض، حيث رشحها الرئيس بايدن لتكون نائب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، برتبة سفير فوق العادة ومفوض، ونائبة ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضًا كممثلة للولايات المتحدة الأمريكية في دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال فترة عملها كنائبة لممثل الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.

ومن المعروف عن السفيرة دوروثي شيا، أنها عضوة محترفة في السلك الدبلوماسي، حيث تشغل حاليًا منصب سفيرة الولايات المتحدة في لبنان.

قبل ذلك، شغلت منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، ونائب المسؤول الرئيسي في القنصلية العامة للولايات المتحدة في القدس آنذاك، ومدير مكتب المساعدة لآسيا و الشرق الأدنى في مكتب السكان واللاجئين.

من بين مهامها الأخرى، كانت شيا زميلة بيرسون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والمستشارة السياسية / الاقتصادية في سفارة الولايات المتحدة في تونس، ومسؤولة سياسية في سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب.

كما عملت شيا مديرة للديمقراطية وحقوق الإنسان في مجلس الأمن القومي، ومساعدة خاصة للمبعوث الخاص لقضايا جرائم الحرب في وزارة الخارجية.

حصلت شيا على درجة البكالوريوس من جامعة فيرجينيا، ودرجة الماجستير في العلوم من جامعة جورج تاون، ودرجة الماجستير الثانية في العلوم من الكلية الحربية الوطنية، وتتحدث الفرنسية والعربية.