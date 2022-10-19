بايدن يعلن بيع 15 مليون برميل من احتياطي النفط

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن،الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستبيع 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بحلول نهاية العام.

وأعلن بالتفصيل عن استراتيجية لإعادة ملء المخزون عندما تنخفض الأسعار.

وتهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط التي يمكن أن تضر المستهلكين والشركات، في أعقاب قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وقد يفقد بايدن ورفاقه الديمقراطيون السيطرة على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

وفي وقت سابق من هذا العام، قرر بايدن بيع 180 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لمواجهة أزمة إمدادات محتملة نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط.

وكانت الخطة الأولية تقضي بإنهاء هذه المبيعات في نوفمبر تشرين الثاني، لكن المشتريات كانت أبطأ مما كان متوقعا خلال الصيف وظل حوالي 15 مليون برميل بغير بيع.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن هذا سيُطرح في عطاء للتسليم في ديسمبر كانون الأول، كما يمكن توفير نفط إضافي إذا لزم الأمر.

وقال آموس هوكشتاين أحد كبار مستشاري الطاقة الأمريكيين اليوم الأربعاء في مقابلة مع (سي.إن.إن) “الرئيس سيعلن أيضا أننا سنقوم بإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي”.