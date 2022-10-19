الأربعاء 23 ربيع الأول 1444 ﻫ - 19 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن يعلن بيع 15 مليون برميل من احتياطي النفط

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (لرويترز)

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن،الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستبيع 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بحلول نهاية العام.

وأعلن بالتفصيل عن استراتيجية لإعادة ملء المخزون عندما تنخفض الأسعار.

وتهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط التي يمكن أن تضر المستهلكين والشركات، في أعقاب قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وقد يفقد بايدن ورفاقه الديمقراطيون السيطرة على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

وفي وقت سابق من هذا العام، قرر بايدن بيع 180 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لمواجهة أزمة إمدادات محتملة نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط.

وكانت الخطة الأولية تقضي بإنهاء هذه المبيعات في نوفمبر تشرين الثاني، لكن المشتريات كانت أبطأ مما كان متوقعا خلال الصيف وظل حوالي 15 مليون برميل بغير بيع.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن هذا سيُطرح في عطاء للتسليم في ديسمبر كانون الأول، كما يمكن توفير نفط إضافي إذا لزم الأمر.

وقال آموس هوكشتاين أحد كبار مستشاري الطاقة الأمريكيين اليوم الأربعاء في مقابلة مع (سي.إن.إن) “الرئيس سيعلن أيضا أننا سنقوم بإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قصف روسي- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
هجوم روسي يستهدف محطة كهرباء في غرب أوكرانيا
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
الصحة العالمية: الفرصة ضئيلة "لمنع إبادة جماعية" في إثيوبيا
النفط
النفط يرتفع في ظل شح المعروض

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين وحسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ
أبرز تصريحات المنتجة سارة الطباخ حول أزمة شيرين
مصرف لبنان
زيادة في احتياطات المركزي تسبق موجة التضخم
ليونيل ميسي
الأرجنتين ليست بينهما.. ميسي يرشّح منتخبَين للفوز بكأس العالم