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بايدن يعلن حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب العواصف

منذ 34 دقيقة
عواصف عنيفة تضرب كاليفورنيا

عواصف عنيفة تضرب كاليفورنيا

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وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، على إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا التي تجتاحها العواصف منذ 26 ديسمبر كانون الأول.

وأدت العواصف إلى مقتل 19 شخصا على الأقل وتسبب في حدوث فيضانات وانقطاع في الكهرباء وانهيارات طينية وعمليات إجلاء وإغلاق للطرق.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أمر بتقديم مساعدات لاستكمال جهود التعافي على جميع المستويات في المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة والفيضانات والانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية.

وأضاف أن إعلان الرئيس يجعل التمويل الاتحادي متاحا للأفراد المتضررين في مقاطعات ميرسيد وساكرامنتو وسانتا كروز.

وتشهد كاليفورنيا حالياً “هجمات مناخية دون هوادة من الغلاف الجوي” لم نشهد مثلها منذ عام 2005. نادراً ما تتكرر ظاهرة “أنهار السماء” التي تتشكل بفضل تبخر مياه المناطق الاستوائية التي تنتقل لاحقاً لتصب كميات من المياه على ساحل الولايات المتحدة الغربي بهذه الوتيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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