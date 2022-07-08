بايدن يعلن زيارة سفارة اليابان للتعزية في وفاة آبي

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة الواقع في 8 تموز أنه سيزور السفارة اليابانية في واشنطن للتوقيع في دفتر التعازي في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل.

وقال أيضا إنه حاول الاتصال هاتفيا برئيس الوزراء فوميو كيشيدا الذي وصفه بأنه “شخص صلب للغاية”، مضيفا أن “اليابان حليف مستقر جدا جدا”.

وذكر الرئيس الأميركي أنه أمر بتنكيس الأعلام الأميركية حتى العاشر من تموز حدادا على رئيس وزراء اليابان السابق الذي اغتيل وهو يقوم بالدعاية لانتخابات برلمانية.

وقال بايدن في بيان إن آبي “كان خادما أبيا للشعب الياباني وصديقا وفيا للولايات المتحدة”.

ومضى قائلا “حتى في اللحظة التي هوجم فيها وقُتل كان منخرطا في واجبات الديمقراطية التي وهبها حياته”.

وكانت أعلنت اليابان، الجمعة، وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي متأثرا بإصابته بطلقات نارية.

وتعرض شينزو آبي فجر الجمعة لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في مدينة نارا غرب البلاد، نقل على إثر الحادث للمستشفى، فيما لم تفلح الجهود لإنقاذه.