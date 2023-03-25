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بايدن يعلن عن اتفاق مع كندا لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين

منذ 16 ثانية
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)

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أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، في أوتاوا أن الولايات المتحدة وكندا ستعملان سويا لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون من بلاده إلى جارتها الشمالية.

وفي خطاب أمام البرلمان الكندي، قال بايدن إن “الولايات المتحدة وكندا ستعملان سويا لمنع عمليات العبور غير القانونية للحدود”.

وينص الاتفاق على أن تستعيد الولايات المتحدة طالبي اللجوء غير المسجلين الذين يعبرون من أراضيها إلى كندا، في حين تتعهد كندا قبول أعداد أكبر من طلبات الهجرة.

واستقبل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الجمعة، الرئيس الأميركي، ووصفه بأنه “صديق عظيم” لكندا في أول زيارة رسمية له ينتظر أن تؤدي إلى إعلانات حول هايتي والهجرة والاقتصاد.

وقال ترودو في مستهل اجتماع ثنائي في مقر البرلمان في أوتاوا، “إنه لمن دواعي سروري أن يحل علينا صديق عظيم”، مشددا على “القيم” المشتركة بين البلدين.

من جهته، قال الرئيس الأميركي: “لدينا خلافات في بعض الأحيان لكن لا يوجد اختلاف جوهري في القيم الديمقراطية التي نشترك فيها”.

لم يتمكن الزعيم الديمقراطي البالغ 80 عاما من زيارة البلد المجاور والحليف فور تنصيبه، كما هو معتاد لدى الرؤساء الأميركيين، بسبب جائحة كوفيد.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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