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بايدن يعلن مقتل أميركية كان يُعتقد أنها محتجزة في غزة

منذ 55 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، أن الأميركية جوديث واينستاين التي كان يُعتقد أنها محتجزة وعلى قيد الحياة في غزة قُتلت في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي شنته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأعلنت إدارة مستوطنة نير عوز بغلاف غزة في بيان الخميس، أن الإسرائيلية الأميركية جوديث واينستاين أصيبت خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتم السماح الآن بإعلان مقتلها، حيث توفيت متأثرة بجروحها.

وكانت واينستاين تبلغ من العمر 70 عاما، وقال بايدن الأسبوع الماضي إن زوجها غادي هاغاي (73 عاما) قُتل أيضا في اليوم نفسه، وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن جثتيهما لا تزالان في قطاع غزة.

وتعهد بايدن بمواصلة الجهود من أجل إطلاق سراح الأسرى الآخرين الذين ما زالوا محتجزين لدى (حماس).

وأدت معركة طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على عدد من المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة إلى مقتل نحو 1400 إسرائيلي نحو ثلثهم من العسكريين وأسر حوالي 250 آخرين ما زال أكثر من نصفهم محتجزين في قطاع غزة.

ومنذ ذلك التاريخ تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة أدت حتى اليوم إلى 21 ألفا و320 شهيدا، و55 ألفا و603 مصابين، إضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

    المصدر :
  • وكالات

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