الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن يعلّق على إدانة ترامب في مجلس الشيوخ

26 - يناير - 2021
آخر تحديث: 26 - يناير - 2021 9:29 صباحًا
دونالد ترامب

دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأميركي جو بايدن ، أنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه دونالد ترامب في محاكمته بمجلس في الشيوخ في إطار مساءلته ، حسب ما ذكرته شبكة (سي.إن.إن).

وقالت الشبكة إن بايدن أبدى تشككا في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة.

وأفادت (سي.إن.إن) بأنها أجرت مقابلة مقتضبة مع بايدن.

وكان قد تسلّم مجلس الشيوخ الإثنين رسمياً القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ ترامب لمحاكمته برلمانياً بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول، لينطلق بذلك أول إجراء في تاريخ الولايات المتحدة يرمي لعزل رئيس سابق.

والنواب التسعة الذين عيّنتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي “مدّعين عامّين” في المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق، حملوا القرار الاتهامي وانتقلوا به في موكب سار وسط صمت مهيب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، مخترقين نفس الردهات المزينة باللوحات والتماثيل والتي اجتاحها أنصار ترامب في 6 يناير.

وستبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر الأمن السعودي
    47 مليون حبة.. السعودية تحبط "أكبر محاولة تهريب" لمخدر الإمفيتامين
    ميخائيل جورباتشوف
    جنازة غورباتشوف آخر زعيم سوفيتي تقام السبت
    مشهد عام للعاصمة في بوركينا فاسو
    إطلاق سراح راهبة أمريكية مخطوفة في بوركينا فاسو

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لبنان
    ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
    رامي مخلوف
    ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!
    جبران باسيل
    باسيل خائف... لا حكومة قبل ضمان عدم محاسبته