بايدن يفتتح "الغرفة الأخطر" في البيت الأبيض

قبيل مغادرته إلى جمهورية الهند بغية المشاركة في القمة الـ ١٨ لمجموعة الدول العشرين الكبار في العالم، ظهر الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يفتتح “غرفة العمليات السرية” في البيت الأبيض، بعد إعادة تطويرها بشكل كامل.

ونشر الحساب الرسمي للرئيس الأميركي في منصة X فيديو قصير لدخول الرئيس بايدن وقصه شريط الافتتاح للغرفة التي تعرف باسم Situation Room، محاطًا بكبار الموظفين في البيت الأبيض.

Folks, the newly renovated White House Situation Room is up and running.

My thanks to everyone who worked on this incredible facility. pic.twitter.com/81sEvKV5Ma

— President Biden (@POTUS) September 8, 2023