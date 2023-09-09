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بايدن يفتتح "الغرفة الأخطر" في البيت الأبيض

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2023 8:37 صباحًا
الرئيس الأميركي جو بايدن يفتتح "غرفة العمليات السرية" في البيت الأبيض

الرئيس الأميركي جو بايدن يفتتح "غرفة العمليات السرية" في البيت الأبيض

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قبيل مغادرته إلى جمهورية الهند بغية المشاركة في القمة الـ ١٨ لمجموعة الدول العشرين الكبار في العالم، ظهر الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يفتتح “غرفة العمليات السرية” في البيت الأبيض، بعد إعادة تطويرها بشكل كامل.

ونشر الحساب الرسمي للرئيس الأميركي في منصة X فيديو قصير لدخول الرئيس بايدن وقصه شريط الافتتاح للغرفة التي تعرف باسم Situation Room، محاطًا بكبار الموظفين في البيت الأبيض.

وغرفة العمليات المعروفة رسميًا باسم قاعة جون إف كينيدي، هي عبارة عن قاعة مؤتمرات تمتد مساحتها 513.3 متر مربع، وهي مركز مهمّ جدًا لتقييم الاستخبارات في الطابق السفلي من الجناح الغربي للبيت الأبيض.

وتدار هذه الغرفة السرية والأهم في المبنى الرئاسي الأشهر في العالم، من قبل موظفي مجلس الأمن القومي بغية تواجد رئيس الولايات المتحدة وكبار مستشاريه بها عند رصد الأزمات الداخلية والخارجية، وآلية اتخاذ القرار الأخير والتعامل معها.

وفي هذه الغرفة يتم إجراء اتصالات آمنة وسرية للغاية مع شخصيات خارج  الولايات المتحدة، كما يتم تجهيز غرفة العمليات بأحدث أجهزة المراقبة والاتصالات الآمنة في العالم، من أجل السماح لسلطة القيادة والسيطرة في أميركا على مباشرة ومتابعة عمل القوات الأميركية في جميع دول العالم.

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