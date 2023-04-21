بايدن يفكر في اعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء المقبل

قال مصدران مطلعان أمس الخميس 20\4\2023 إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يعلن عن طريق رابط فيديو إطلاق حملة إعادة ترشحه في الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء المقبل، مما يمهد الطريق لمواجهة جديدة محتملة مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب.

وسيكون إعلان بايدن “80 عاما” يوم الثلاثاء بعد أربع سنوات من إطلاق حملته الانتخابية في عام 2020.

وقال أحد المصدرين أمس الخميس 20\4\2023 إن الموعد المحدد قد يتغير.

وقال بايدن للصحفيين الجمعة الماضي “سنعلنها (الحملة) في وقت قريب نسبيا… أخبرتكم أنني أعتزم الترشح مرة أخرى”.

ويعد بايدن أكبر رئيس أمريكي سنا يشغل المنصب وإذا فاز في الانتخابات المقبلة سيكون قد بلغ من العمر 86 عاما في نهاية ولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وعانى الرئيس الأمريكي من انخفاض نسب التأييد له وأظهر استطلاع للرأي انتهت منه رويترز/إبسوس الأحد أن 39 بالمئة فقط من الأمريكيين راضون عن أدائه.

وامتنع البيت الأبيض واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي عن التعليق على موعد الإعلان.

ولم يختر الجمهوريون بعد مرشحهم للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر\تشرين الثاني 2024، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن ترامب يأتي في مقدمة مجموعة من المرشحين الجمهوريين المعلنين وغير المعلنين ومن بينهم حاكم فلوريدا رون ديسانتس، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى لأمم المتحدة نيكي هيلي.