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بايدن يقبل استقالة مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية

منذ 33 دقيقة
مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكي كريستوفر ماجنوس

مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكي كريستوفر ماجنوس (رويترز)

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قال البيت الأبيض في بيان (السبت 12-11-2022) إن الرئيس جو بايدن قبل استقالة مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكي كريستوفر ماجنوس.

ويأتي بيان البيت الأبيض بعد يوم من إعلان وسائل الإعلام الأمريكية أن ماجنوس طُلب منه الاستقالة أو إقالته في إشارة إلى التوترات داخل إدارة بايدن بشأن العدد القياسي من المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية المكسيكية.

وارتفع عدد اعتقالات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى مستويات قياسية في عهد بايدن ، الديمقراطي الذي تولى السلطة في عام 2021 ، مما زاد من هجمات الجمهوريين الذين يقولون إن سياساته متساهلة للغاية. قال مسؤولو بايدن إنهم يهدفون إلى إنشاء نظام هجرة أكثر تنظيماً وإنسانية ، لكنهم كافحوا للتعامل مع التحديات التشغيلية والسياسية التي رافقت المستوى العالي من المعابر.

تم تأكيد تعيين ماغنوس ، 62 عامًا ، في ديسمبر / كانون الأول كمفوض لمكتب الجمارك وحماية الحدود ، وهي وكالة تضم 60 ألف شخص تشرف على أمن الحدود والتجارة والسفر. عمل ماغنوس في أقسام الشرطة في ميشيغان ونورث داكوتا وكاليفورنيا قبل أن يصبح قائد الشرطة في توكسون ، أريزونا ، في عام 2016.

    المصدر :
  • رويترز

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