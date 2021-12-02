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بايدن يكشف عن خطته لمواجهة أوميكرون.. "لا إغلاق عام للبلاد"

2 - ديسمبر - 2021
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن خطة الإدارة الأمريكية لمكافحة متحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا لا تتضمن الإغلاق العام للبلاد.

وقال بايدن في كلمة له حول الحالة الوبائية في الولايات المتحدة، إن “خطة مواجهة كورونا لن تتضمن أي إغلاقات جديدة”، مضيفا أن “الخطة التي سنعتمدها في مواجهة كوفيد19 يجب أن تحظى بدعم من الحزبين وتوحد الأمريكيين”.

وأشار بايدن إلى أن واشنطن ستسرع الجهود الرامية لتطعيم بقية سكان دول العالم ضد كورونا.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لديها أفضل الإمكانيات لمواجهة متحور “أوميكرون”.

وتابع قائلا: “كنا نعلم أن متحور أوميكرون سيظهر في الولايات المتحدة، لكننا لدينا أفضل العلماء في العالم”.

واستطرد الرئيس الأمريكي قائلا إن “خطة التصدي لكورونا تشمل اجراءات أولها توسيع حملة توفير الجرعة المعززة”.

ودعا بايدن المواطنين الأمريكيين إلى عدم التردد في الحصول على الجرعة المعززة من لقاح كورونا، مشيرا إلى أن فريقه الرئاسي يعمل مع شركتي فايزر وموديرنا، لتطوير خطط طوارئ إن استدعت الحاجة لمواجهة “أوميكرون”.

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