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بايدن يكشف مفاجأة صادمة عن حالته الصحية!

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 21 - يوليو - 2022 2:10 صباحًا
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال خطابه حول الاحتباس الحراري في ماساتشوستس اليوم عن إصابته بمرض السرطان.

و تحدث بايدن خلال خطابه عن الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت، بولاية ديلاوير.

وقال: “لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابين بالسرطان ويفسر لماذا كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد”.

ويعتبر بايدن صاحب الـ 79 عاماً أكبر رئيس للولايات المتحدة.

وأكد بايدن في خطابه أن أزمة المناخ تعتبر أمرا عاجلا وسيتعامل معها على هذا الأساس لكنه لم يعلن أنها حالة طوارئ بما يترتب عليه إجراءات كما يريد الديمقراطيون من حزبه أن يفعل.

مضيفاً أن الأيام المقبلة ستشهد إعلان إدارته عن المزيد من الأوامر التنفيذية لمكافحة آثار التغير المناخي في خطاب ألقاه قرب محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم تم إغلاقها.

من جهته أحال المتحدث باسم البيت الأبيض الصحفى فى “واشنطن بوست “أندرو بيتس إلى تغريدة من الكاتب جلين كيسلر، الذى أشار إلى أن بايدن كان يعاني من “سرطانات الجلد غير الميلانينية” قبل توليه منصبه.

وقالت “نيويورك بوست” إنه ليس واضحاً سبب اختيار بايدن استخدام صيغة الحاضر لوصف تجربته مع السرطان.

وكان طبيب بايدن الدكتور كيفين أوكونور أصدر تقريراً صحياً العام الماضي لم يشر إلى أن الرئيس يعاني من أي أنواع من السرطانات حالياً، ويعزو تقرير أوكونور سرطان الجلد لدى بايدن إلى التعرض للشمس، وليس نتيجة التعرض من قبل صناعة الوقود الأحفورى.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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