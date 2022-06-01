بايدن يلتقي بالأمين العام لحلف الأطلسي في البيت الأبيض غدا

قالت كارين جان-بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، سيلتقيان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في البيت الأبيض غدا الخميس.

وقال ستولتنبرج للصحفيين بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إنه سيعقد اجتماعا في بروكسل في الأيام المقبلة مع مسؤولين كبار من السويد وفنلندا وتركيا لبحث معارضة تركيا لانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

ورحب حلف شمال الأطلسي، بطلب فنلندا ومساعي السويد للانضمام إليه، ضاربا بعرض الحائط التهديدات الروسية باتخاذ إجراءات “عسكرية تقنية” ردا على تلك الخطط التي تعتبرها موسكو تهديدا مباشرا.

وقدمت السويد وفنلندا طلبات مكتوبة للانضمام إلى الناتو، فيما يمثل أكبر أثر جيوسياسي للحرب في أوكرانيا وقد يعيد رسم خريطة أوروبا الأمنية.

وتشترط طلبات العضوية دعما من جميع دول الناتو، لكن تركيا – التي تمتلك ثاني أكبر جيش في الحلف العسكري- تعارض انضمام الدولتين.

وأشارت في هذا الصدد إلى دعمهما للمسلحين الأكراد الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين، وإلى القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة إلى تركيا.

وقال تشاووش أوغلو إن “نهجا مفاده أننا سنقنع تركيا في الوقت المناسب ليس صحيحا”. وشدد على أن “هاتين الدولتين بحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة”.

وأضاف “نتفهم المخاوف الأمنية لفنلندا والسويد ولكن … يجب على الجميع أيضا تفهم مخاوف تركيا الأمنية المشروعة”.