بايدن يلتقي بولي العهد السعودي الشهر المقبل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إنه سيلتقي بالعاهل السعودي وولي عهده خلال زيارة للبلاد الشهر المقبل لكن الغرض من زيارته ليس الضغط عليهما لزيادة إنتاج النفط.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحفي في إسبانيا عما إذا كان سيطلب من القادة السعوديين زيادة إنتاج النفط، قال بايدن “لا”. وتابع أنه أوضح أنه يتعين على جميع دول الخليج زيادة إنتاج النفط بشكل عام وليس السعودية على وجه الخصوص.

وقال إنه يأمل في أن تستنتج الدول أن ذلك من مصلحتها.

ومن المقرر أن يزور بايدن السعودية، في منتصف يوليو/تموز المقبل، العديد من التساؤلات حول دلالاتها.

يأتي بايدن وأمامه ملفات أمن الطاقة والمنطقة، وملامح صراع متصاعد مع إيران، وفي جدوله حضور قمة خليجية – عربية بمشاركة مصر والعراق والأردن.

بعد أسابيع من التكهنات حول جولة بايدن في المنطقة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيزور بين 13 و16 تموز/يوليو إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.

وستكون هذه زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط كرئيس. وسيلتقي القادة الإسرائيليين والسعوديين، ويشارك في قمة لمجلس التعاون الخليجي في السعودية.

وسيلتقي بايدن خلال زيارته السعودية في 15 و16 حزيران/يوليو الملك سلمان وولي العهد الذي سيبحث معه خصوصا مواضيع ذات صلة بمصادر الطاقة المتجددة والأمن السيبراني والأمن الغذائي والطاقة، وفقا لبيان صادر عن السفارة السعودية في واشنطن.