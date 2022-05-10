بايدن يلتقي ملك الأردن لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية

سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، العاهل الأردني الملك عبد الله، وولي العهد الأمير الحسين، الجمعة، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء.

وقال البيت الأبيض في بيان إن هذه الزيارة، التي تعد الثانية لملك الأردن في عهد إدارة بايدن، ستعزز الصداقة الوثيقة والثابتة بين البلدين.

وأضاف أن الأردن حليف وشريك استراتيجي للولايات المتحدة، وقوة حاسمة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

بدوره، أكد بيان للديوان الملكي الأردني أن القمة ستتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أنه سيسبق هذه القمة لقاءات لملك الأردن مع أركان الإدارة الأميركية، وقيادات الكونغرس، وأعضاء لجان العلاقات الخارجية والمخصصات والخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية والشؤون الخارجية في مجلس النواب.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر في ملفات عدة، منها الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس حيث يحتفظ الأردن بالوصاية على المسجد الأقصى، الذي شهدت باحاته حالة استنفار أمني خلال شهر رمضان.

كما تحاول الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق مع إيران للعودة إلى الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي، في وقت تؤكد فيها على التزامها بالحفاظ على مصالح حلفائها في المنطقة، إلى جانب الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها على المنطقة.