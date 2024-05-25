بايدن يلقي كلمة في حفل تخرج أكاديمية عسكرية

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلقاء كلمة اليوم السبت 25 أيار/مايو 2024، في حفل تخرج بالأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت بنيويورك، وسط الصراعين الدائرين في كل من أوكرانيا وغزة.

تأتي الكلمة التي يلقيها أمام نحو ألف من طلاب الأكاديمية في إطار حملة بايدن لتسليط الضوء على جهود الحكومة لدعم العسكريين العاملين والمتقاعدين. وتشمل الجهود قانونا يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي وقع عليه بايدن قبل عامين لمساعدة المحاربين القدامى المصابين بندوب أو إصابات أخرى في الحصول على رعاية صحية بشكل أسهل.

واندلعت احتجاجات شابت بعضها أعمال عنف في جامعات بأنحاء البلاد بسبب دعم بايدن لحرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أعقاب هجوم للحركة في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل. واستغل بعض الطلاب إلقاء كلمات في حفلات تخرج بجامعات مثل هارفارد وديوك للاحتجاج على تصرفات بايدن.

في وقت سابق من الشهر الجاري، ألقى بايدن الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي كلمة في حفل التخرج بكلية مورهاوس، التي اعتادت أن يكون الدارسون فيها من ذوي البشرة الداكنة وشهدت احتجاجات متفرقة.

لكن تنظيم احتجاجات في الأكاديمية مستبعد.