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بايدن يناقش قضية حقوق الإنسان مع نظيره المصري

منذ 29 دقيقة
بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي

بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي

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أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي “جو بايدن” أثار قضية حقوق الإنسان في اجتماعه مع الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في مصر.

وأضاف البيت الأبيض في بيان “الرئيس أثار أهمية حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية”.

كما جاء في البيان أن بايدن والسيسي أكّدا التزامهما بالتصدي لأزمة تغير المناخ، وناقشا مجموعة من القضايا من بينها الحرب في أوكرانيا والأمن الغذائي.

من جهة أخرى، اعتبر أنّ حرب أوكرانيا جعلت مضاعفة الالتزام بأهداف المناخ أمرًا ملحًا أكثر من أي وقت مضى، ودعا كل الدولة إلى الامتثال للهدف العالمي بالحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

وأضاف “حرب روسيا تعزّز فقط الضرورة الملحة إلى دفع العالم إلى التخلي عن اعتماده على الوقود الأحفوري”.

إلى ذلك، أشار الى أنّ “أزمة المناخ تتعلق بالأمن البشري والأمن الاقتصادي والأمن البيئي والأمن القومي وحياة الكوكب ذاتها”.

وطمأن بايدن الوفود بأن الولايات المتحدة تتعامل مع التحدي على أساس أنه عاجل، واعتذر عن خروج بلاده المؤقت من اتفاقية باريس قبل مجيئه إلى السلطة.

    المصدر :
  • رويترز

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