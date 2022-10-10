بايدن يندد بهجمات روسيا الصاروخية ويتعهد بمواصلة فرض العقوبات

ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، بالهجمات الصاروخية الروسية في أوكرانيا قائلا إنها أظهرت “الوحشية المطلقة” لحرب الرئيس فلاديمير بوتين على الشعب الأوكراني.

وقال بايدن في بيان “تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات الصاروخية الروسية اليوم في أنحاء أوكرانيا، بما فيها الهجمات على كييف. قتلت هذه الهجمات وأصابت مدنيين ودمرت أهدافا بلا أي غرض عسكري. إنها تظهر مجددا الوحشية المطلقة لحرب السيد بوتين غير القانونية على الشعب الأوكراني”.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، أنه أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا لطمأنته بشأن “دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد الضربات الفظيعة” التي نفّذتها القوات الروسية صباحا.

وجاء في تغريدة لبلينكن: “سنواصل توفير المساعدة الاقتصادية والإنسانية والعسكرية لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها”.

قال مصدران لرويترز الأسبوع الماضي إن حزمة المساعدات الأمنية المقبلة التي تقدمها إدارة بايدن لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل أربع راجمات لأنظمة صواريخ المدفعية سريعة الحركة “هيمارس”، وذخائر وألغاما ومركبات مضادة للألغام.