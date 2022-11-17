بايدن يهنئ الجمهوريين بعد فوزهم بأغلبية مجلس النواب

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، أمس الأربعاء الجمهوريين على فوزهم بأغلبية في مجلس النواب الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، قائلا إنه سيعمل معهم لتحقيق أهداف الأمريكيين.

وذكر في بيان أصدره البيت الأبيض “الشعب الأمريكي يريدنا أن ننجز الأمور من أجله”.

وأضاف “سأعمل مع أي شخص – جمهوري أو ديمقراطي – على استعداد للعمل معي لتحقيق نتائج لهم”.

وكانت وسائل إعلامي أميركية قد أظهرت أن الحزب الجمهوري حقق السيطرة على مجلس النواب، ليضمن وإن بغالبية ضئيلة قاعدة تشريعية تمكنه من معارضة برنامج عمل بايدن خلال العامين المقبلين.

وستكون الغالبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونغرس أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، بعد إخفاقه أيضا في السيطرة على مجلس الشيوخ في أعقاب أداء مخيّب خلال انتخابات منتصف الولاية.