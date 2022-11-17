الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن يهنئ الجمهوريين بعد فوزهم بأغلبية مجلس النواب

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2022 2:41 صباحًا
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، أمس الأربعاء الجمهوريين على فوزهم بأغلبية في مجلس النواب الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، قائلا إنه سيعمل معهم لتحقيق أهداف الأمريكيين.

وذكر في بيان أصدره البيت الأبيض “الشعب الأمريكي يريدنا أن ننجز الأمور من أجله”.

وأضاف “سأعمل مع أي شخص – جمهوري أو ديمقراطي – على استعداد للعمل معي لتحقيق نتائج لهم”.

وكانت وسائل إعلامي أميركية قد أظهرت أن الحزب الجمهوري حقق السيطرة على مجلس النواب، ليضمن وإن بغالبية ضئيلة قاعدة تشريعية تمكنه من معارضة برنامج عمل بايدن خلال العامين المقبلين.

وستكون الغالبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونغرس أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، بعد إخفاقه أيضا في السيطرة على مجلس الشيوخ في أعقاب أداء مخيّب خلال انتخابات منتصف الولاية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

داعش يتبنى هجوم مدينة إيزه الإيرانية
إيران.. ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم المسلح بمدينة إيزه وداعش يتبنى
البحرية الأمريكية
الأسطول الأمريكي الخامس يؤكد جاهزيته لمواجهة تهديدات إيران
ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا
زيادة إصابات كوفيد والأمراض التنفسية في الأمريكتين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الفنان التركي نور الدين أوتشار
تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته
كريستيانو رونالدو
مفاجأة بشأن مستقبل رونالدو.. نادٍ غير متوقَّع يبدأ مفاوضات مع الدون
انفجار في تركيا
بالفيديو: انفجار في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول