السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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بايدن يوجه رسالة بمناسبة رأس السنة الهجرية

منذ 4 دقائق
جو بايدن

جو بايدن

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وجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، رسالة بمناسبة رأس السنة الهجرية، دعا خلالها الجميع للالتزام “بقيم العدل والمساواة والرحمة”.

وقال بايدن في تغريدة عبر تويتر “يحتفل العديد من أصدقائنا وجيراننا المسلمين بالسنة الهجرية الجديدة كماسبة للتأمل والصيام والصلاة تكريما للتضحيات التاريخية خلال شهر محرم المقدس”.

كانت السعودية قد أعلنت أن السبت هو غرة شهر محرم، بداية العام الهجري الجديد 1444، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وليست هذه المرة الأولى التي يتوجه فيها بايدن بتغريدة لمسلمي العالم، إذ هنأ المسلمين في الولايات المتحدة والعالم في مناسبات شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، مشددا على أهمية دور الأميركيين المسلمين في تركيبة الولايات المتحدة الاجتماعية.

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