بايدن يوجه رسالة بمناسبة رأس السنة الهجرية

وجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، رسالة بمناسبة رأس السنة الهجرية، دعا خلالها الجميع للالتزام “بقيم العدل والمساواة والرحمة”.

وقال بايدن في تغريدة عبر تويتر “يحتفل العديد من أصدقائنا وجيراننا المسلمين بالسنة الهجرية الجديدة كماسبة للتأمل والصيام والصلاة تكريما للتضحيات التاريخية خلال شهر محرم المقدس”.

Many of our Muslim friends and neighbors mark the Islamic New Year as an occasion to reflect, fast, and pray in honor of the historical sacrifices during the holy month of Muharram. As we start this new year, let us recommit to the values of justice, equality, and compassion. — President Biden (@POTUS) July 29, 2022

كانت السعودية قد أعلنت أن السبت هو غرة شهر محرم، بداية العام الهجري الجديد 1444، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وليست هذه المرة الأولى التي يتوجه فيها بايدن بتغريدة لمسلمي العالم، إذ هنأ المسلمين في الولايات المتحدة والعالم في مناسبات شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، مشددا على أهمية دور الأميركيين المسلمين في تركيبة الولايات المتحدة الاجتماعية.