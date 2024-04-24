بايدن يوقع قانون مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وغزة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، قانونا يقدم مساعدات أمريكية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا في حربها مع روسيا، بالإضافة إلى دعم مالي لإسرائيل وغزة.

ويتضمن مشروع القانون 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات إنسانية لغزة وثمانية مليارات دولار لمواجهة نفوذ الصين العسكري.

وقال بايدن إن القانون “يقدم دعما حيويا لشركاء أمريكا حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم”، مضيفا أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيبدأ في الساعات القليلة المقبلة.