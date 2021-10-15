الجمعة 9 ربيع الأول 1443 ﻫ - 15 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن يوقع مشروع قانون برفع سقف الدين الأمريكي

منذ 13 ساعة
الرئيس جو بايدن

الرئيس جو بايدن

A A A
طباعة المقال

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، تشريعا يرفع مؤقتا سقف اقتراض الحكومة إلى 28.9 تريليون دولار، ليحول دون تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها حتى كانون الأول/ ديسمبر، فحسب.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت أنها لن تكون قادرة على سداد فواتير الدولة اعتبارا من 18 تشرين الأول/ أكتوبر؛ في ظل عدم رفع سقف الدين.

ومن المتوقع أن ينتهي أجل زيادة سقف الاقتراض التي وقعها بايدن والبالغة 480 مليار دولار في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر.

وعقب معارك حزبية على مدى أسابيع، أقر مجلس الشيوخ هذا الأسبوع الحل القصير الأمد لمشكلة الدين قبل أن يصادق عليه مجلس النواب، يوم الثلاثاء.

وكتب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، رسالة إلى بايدن بعد تصويت المجلس، قال فيها إنه لن يساعد الديمقراطيين مجددا في رفع سقف الدين.

وأضاف: ”لن أكون طرفا في أي مسعى مستقبلي للتخفيف من عواقب سوء الإدارة الديمقراطية“، قائلا إن فاتورة إنفاق ضخمة أخرى ستضر الولايات المتحدة وستساعد الصين.

ويشدد الجمهوريون على ضرورة أن يتحمل الديمقراطيون وحدهم مسؤولية رفع سقف الدين؛ لأن بايدن اقترح خطة إنفاق حجمها 3.5 تريليون دولار لتوسيع البرامج الاجتماعية والتصدي لتغير المناخ.

وفي المقابل، يقول الديمقراطيون إن زيادة الاقتراض لازمة إلى حد بعيد لتغطية تكاليف خفض الضرائب وبرامج الإنفاق خلال إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، والتي أيدها جمهوريو الكونجرس.

والمعركة المستمرة منذ أشهر بشأن سقف الدين مرتبطة ارتباطا وثيقا بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حين سيحاول الجمهوريون اقتناص الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الحدود الأمريكية مفتوحة أمام الأجانب الملقحين اعتباراً من نوفمبر
الحدود الأمريكية مفتوحة أمام الأجانب الملقحين اعتباراً من هذا التاريخ
مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل
جوزيب بوريل: مستعد لاستقبال الإيرانيين في بروكسل ولكن الوقت ينفد!
منشأة لتخزين الغاز
أسعار الغاز في أميركا إلى ارتفاع وسط مخاوف من شتاء صعب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

بالفيديو.. مصرع مُسلح من حزب الله خلال محاولته إطلاق قذيفة صاروخية
مستشفى-تعبيرية
بالأسماء: هؤلاء هم جرحى الرصاص في مستشفى الساحل
ميليشيا حزب الله
“حزب الله” يهدد من جديد