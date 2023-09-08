بايدن يصل إلى نيودلهي لحضور قمة العشرين

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى نيودلهي، اليوم الجمعة، للمشاركة في قمة زعماء مجموعة العشرين، التي ستنعقد على مدار مطلع الأسبوع في العاصمة الهندية.

وسيمثل الصين رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، وليس الرئيس شي جين بينغ، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف مع غياب الرئيس فلاديمير بوتين.

وغادر بايدن واشنطن عصر الخميس متّجها إلى الهند. وأقلعت طائرته من قاعدة أندروز الجوّية قرب العاصمة الأمريكية نحو الساعة 21,30 ت غ، على أن تصل الجمعة إلى الهند، حيث يعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قبل أن يُشارك اليوم السبت و غداً الأحد في قمة العشرين، من ثم يتجه إلى فيتنام الأحد.

غياب شي وبوتين وسانشيز

ويحتلّ الرئيس الأمريكي مركز الصدارة في القمة بغياب شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كذلك، أعلنت مدريد الخميس أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ألغى مشاركته في القمة لإصابته بكوفيد.

وينوي بايدن استغلال القمة التي يرأسها مودي، لإثبات أن الكتلة تبقى المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي العالمي، رغم انقساماتها. وتُعدّ القمّة مناسبة لتوجيه رسالة إلى بكين والتحالفات المنافسة الصاعدة، بما فيها “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).

وأبدى بايدن الأسبوع الماضي “خيبته” لغياب شي عن القمّة التي يُمثّله فيها رئيس الوزراء لي تشيانغ.