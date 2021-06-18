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بايدن: 4 يوليو يوم عيد الاستقلال والتحرر من "كورونا"

19 - يونيو - 2021
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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حدد الرئيس الأميركي جو بايدن 4 يوليو المقبل يوم عيد الاستقلال والتحرر من فيروس كورونا. وأكد بايدن، الجمعة، أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بسبب التقدم المحرز في عمليات التلقيح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، وقال إن الأميركيين سيحتفلون “بعيد الاستقلال وبالتحرر من فيروس كورونا”، في 4 يوليو المقبل.

وقال: “في 4 يوليو المقبل سنحتفل بعيد الاستقلال وبالتحرر من فيروس كورونا”. وأكد الرئيس الأميركي “نجحنا في تأمين مطاعيم كورونا لكل الأميركيين”، موضحا أن 65 بالمئة من البالغين الأميركيين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا”.

ولفت إلى أن “أكثر من 90 بالمئة من ضباط الجيش تم تطعيمهم بلقاح كورونا”، وشدد على أنه “بالإمكان تأمين وسيلة نقل مجانية لكل راغب بالحصول على المطعوم”.

وأضاف “لا بد من الحذر رغم الحصول على اللقاح المضاد لكورونا”. ولفت “أعلنت خلال زيارتي أوروبا استعدادنا لتقديم أكثر من مليار جرعة كورونا”، للدول التي باتت بحاجة للدعم في مواجهة الجائحة.

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