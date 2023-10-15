مناقشات حول زيارة محتملة لبايدن إلى إسرائيل

أعلن مصدر مطلع اليوم الأحد، أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى إسرائيل في وقت قريب بدعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وستأتي زيارة بايدن، التي تظهر الدعم لأكبر حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في أعقاب زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الموجود في المنطقة في الوقت الراهن.

وأكد المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته، تقارير لعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو وجه الدعوة لبايدن خلال اتصال هاتفي في الآونة الأخيرة ناقشا فيه الرد على الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل.

وامتنع البيت الأبيض عن الرد، وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي “ليس لدينا أي سفر جديد لنعلن عنه”.