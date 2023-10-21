"لم يسمع السؤال".. البيت الأبيض يتراجع عن تصريح لبايدن

أوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يسمع جيدا السؤال الذي طرحه أحد الصحفيين عما إذا كان يجب على إسرائيل تأجيل غزوها البري المحتمل لغزة لحين الإفراج عن المزيد من الرهائن عندما أجاب بكلمة “نعم”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض بن لابولت “كان الرئيس بعيدا. لم يسمع السؤال كاملا. السؤال بدا كما لو كان ’هل تود الإفراج عن المزيد من الرهائن؟’ كان يعلق على شيء آخر”.

وكان بايدن يصعد درج طائرة الرئاسة عندما ألقى أحد الصحفيين بالسؤال وسط صوت محركات الطائرة. توقف بايدن للحظة وقال “نعم” ثم صعد إلى الطائرة.

هجوم بري

أفادت تقارير صحفية بوجود ضغوط غربية على إسرائيل لتأجيل هجومها البري المتوقع على غزة، في أعقاب إطلاق حماس سراح رهينتين أميركيتين من القطاع.

وقال مصدر دبلوماسي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إن “الولايات المتحدة والعديد من الحكومات الأوروبية تضغط بهدوء على إسرائيل لتأجيل الغزو البري، خوفا من أن يؤدي إلى إحباط الجهود الرامية إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن في المستقبل المنظور”.

وأوضح المصدر أن “الحكومات الغربية التي تضغط حاليا على إسرائيل لديها مواطنون بين المفقودين”.