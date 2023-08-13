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بايدن يواجه قرار العزل بسبب "المخدرات والدعارة"

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2023 1:14 مساءً
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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كشف النائب الجمهوري غريغ ستيوب، عن نيته تقديم مشروع قرار لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتهم عدة منها “تورطه في المخدرات والدعارة“، منوها بأنه سيقدم جميع الأدلة اللازمة.

وقال النائب في مقابلة عرضت عبر قناة “newsmax“، “إنه سيقدم قرار عزل ضد الرئيس جو بايدن يوم الجمعة بعدة تهم منها الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والاحتيال والتورط المالي في المخدرات والدعارة”.

وأكد النائب أن بحوزته “كل الحقائق والأدلة الآن، وقام بالتحقيقات وسينشر جميع هذه الأدلة”.

ولفت النائب إلى أن من بين هذه الأدلة المثبتة، تلك التي تم الحصول عليها من خلال الكمبيوتر المحمول الخاص بنجله، هنتر بايدن، والذي تم الإعلان عن محتوياته، بعد أن تركه في متجر لإصلاح أجهزة الكمبيوتر في ديلاوير. وتم الكشف عن محتويات القرص الصلب، والذي أظهر هانتر بايدن وهو يتعاطى المخدرات وغيرها من الأمور والإثباتات.

وفي رد النائب على سؤال المضيف حول صحة الأدلة، أكد النائب أنه سيقدم الأدلة التي بحوزته في بيان صحفي غدا السبت.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، قد صرح سابقا بإمكانية فتح تحقيق قد يؤدي إلى عزل الرئيس جو بايدن من منصبه.

ويأتي ذلك على خلفية ظهور عدد من التقارير الإعلامية حول التورط المحتمل لنجل الرئيس بايدن، هانتر، في الفساد ومشاركة جو بايدن في بعض أعماله.

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