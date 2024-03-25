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ببنادق صيد قديمة.. تمت مهاجمة قاعة الحفلات في موسكو

منذ ساعة واحدة
روسيا - كروكس سيتي

روسيا - كروكس سيتي

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أفاد مصدر روسي رفيع المستوى، أن بنادق قديمة لصيد الطيور، وليست أسلحة قتالية في الأساس، كانت من بين الأسلحة المستخدمة في الهجوم الذي خلف عشرات القتلى، مساء الجمعة الماضي، في قاعة بـ”كروكوس” بالعاصمة الروسية موسكو.

وأوضح المصدر المحسوب على مركز استراتيجي روسي يخضع لـ”الكرملين”، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن تلك البنادق البدائية خضعت لتعديلات محدودة، ما جعلها مؤهلة للاستخدام من جانب منفذي الهجوم.

وأشار المصدر، إلى أن ارتفاع عدد الضحايا بذلك الشكل، جعل جهات التحقيق تقف على وجود تقاعس أمني في التحرك إلى مكان الحادث والتعامل مع الهجوم وقت تنفيذه.

ولفت إلى أن مدة الهجوم تجاوزت الـ 25 دقيقة وهي مدة طويلة، وأن وصول الإمدادات الشرطية إلى المكان في وقت مبكر، كان سيجعل عدد الضحايا أقل، وهو ما لم يحدث، رغم أنه كانت هناك نداءات من مواقع شرطية متحركة وقت الهجوم تمت تلبيتها بعد فترة طويلة من الوقت”.

وأضاف :”في إطار تحريات أولية تابعتها جهات تحقيق عقب الساعات الأولى للحادث، فإن تحرك أولى الإمدادات الشرطية من تمركزها جاء متأخرا على الرغم من تعدد أشكال الإحاطة بمجريات العملية”.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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