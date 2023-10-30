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بترونت الهندية تأمل ألا يؤثر الخلاف الدبلوماسي مع قطر على مفاوضات الغاز

منذ 20 دقيقة
الغاز

الغاز

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أشار الرئيس التنفيذي لشركة بترونت الهندية للغاز الطبيعي المسال اليوم الاثنين، إلى أنه يأمل ألا تتضرر المفاوضات بين الهند وقطر لتمديد اتفاقاتهما طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى ما بعد عام 2028 بسبب الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وقالت الحكومة في نيودلهي الأسبوع الماضي إنها “صُدمت بشدة” بسبب حكم أصدرته محكمة قطرية بالإعدام على ثمانية هنود اعتُقلوا في قطر العام الماضي بتهم لم يتم الإعلان عنها.

وقال إيه كيه سينغ الرئيس التنفيذي لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال “هذا عمل تجاري. سيتم التعامل مع هذا (الخلاف الدبلوماسي) على أعلى مستوى في البلاد… نأمل ألا يكون لهذا أي تأثير على علاقات الأعمال”.

وأمام الشركة، وهي أكبر مستورد للغاز في الهند، مهلة حتى نهاية هذا العام لتجديد اتفاقياتها طويلة الأجل مع قطر.

وقال سينغ في مؤتمر صحفي لإعلان أرباح الشركة للربع المنتهي في سبتمبر أيلول إن بترونت تشتري حاليا 8.5 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال بموجب اتفاقاتها مع قطر، و”تعمل بنشاط” مع الدولة لتجديد الاتفاقات.

    المصدر :
  • رويترز

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