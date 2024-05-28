بتر قدمي أسيرة فلسطينية واعتقالها إدارياً لمدة 4 أشهر

تعرضت الأسيرة الفلسطينية وفاء جرار من مدينة جنين لإصابة خطيرة خلال اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى بتر قدميها في عملية جراحية بمستشفى العفولة. ورغم حالتها الصحية الحرجة، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارًا بتحويلها إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

وقال المحامي خالد محاجنة للأناضول إن “الأسيرة وفاء جرار من مدينة جنين خضعت لعملية جراحية جرى فيها بتر قدميها من أسفل الركبة”.

وأضاف: “زرنا الأسيرة في غرفة العناية المكثفة بمستشفى العفولة وكانت في حالة تنويم كاملة، وتخضع للإجراءات الاعتقالية بما في ذلك وجود حراس من جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار محاجنة إلى صدور أمر اعتقال إداري بحق الأسيرة، رغم إصابتها وحالتها الصحية الصعبة.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة قابل للتمديد عدة مرات، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) إن المعتقلة جرار (49 عامًا) خضعت للعملية “جرّاء الإصابة التي تعرضت لها بعد اعتقالها من قوات الاحتلال في تاريخ 21 مايو/ أيار الجاري”.

#جنين.. اعتقال وفاء جرار "ام حذيفة" زوجها الأسير عبد الجبار جرار قيادي بحركة حماس https://t.co/0Yx8u9pcje pic.twitter.com/VXMpuMzuQd — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 21, 2024

وأضافت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أنه “في الوقت الذي تواجه فيه المعتقلة جرار وضعاً صحياً خطيراً (…) ضاعف الاحتلال من جريمته وأصدر أمر اعتقال إداريّ بحقّها لمدة 4 شهور”.

وبيّنت المؤسستان أنّ اعتقال الأسيرة تم بعد اقتحام منزلها في جنين “خلال العملية العسكرية الأخيرة التي شنها الاحتلال على المدينة ومخيمها، والإعلان عن إصابتها لاحقًا”.

وجرار هي زوجة الأسير عبد الجبار جرار (58 عامًا) من جنين، والمعتقل إداريًا منذ فبراير/ شباط 2024، وهذا أول اعتقال تتعرض له، علمًا أنها أم 4 أبناء، وفق الهيئة والنادي.

ويبلغ عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا لدى إسرائيل 26، بين ما لا يقل عن 80 أسيرة، بينما يبلغ إجمالي الأسرى حتى بداية مايو 9300، بينهم أكثر من 3400 معتقل إداريّ.

وبالتزامن مع الحرب على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة ما أدى إجمالا إلى مقتل 519 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال نحو 8890 وفق معطيات رسمية فلسطينية.