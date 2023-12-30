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بتهمة إساءة استخدام السلطة وغسل الأموال.. ماليزيا تحقق مع وزير مالية أسبق

منذ ساعة واحدة
مهاتير محمد

مهاتير محمد

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قالت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا السبت إنها تحقق مع دايم زين الدين، وزير المالية الأسبق والحليف الرئيسي لرئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وغسل الأموال.

وأكدت اللجنة في بيان ما أوردته تقارير إعلامية هذا الشهر بأنها صادرت برج إلهام، وهو مبنى مكون من 60 طابقا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في إطار التحقيق مع دايم.

ونفى دايم (85 عاما) في بيان الخميس ارتكاب أي مخالفات وقال إن السلطات لم تبلغه بالجرائم التي يقال إنه ارتكبها على الرغم من الطلبات المتكررة للجنة مكافحة الفساد في هذا الشأن.

كما وصف التحقيق معه بأنه “حملة اضطهاد سياسي” تقودها لجنة مكافحة الفساد ورئيس الوزراء أنور إبراهيم.

وقالت اللجنة السبت إنها تصرفت بشكل مستقل وفقا للقانون وإنها فتحت تحقيقا بحق دايم في فبراير شباط بناء على المعلومات الواردة في وثائق باندورا، وهي عبارة عن تسريب لسجلات مالية في عام 2021 كشف عن أصول خارجية يملكها سياسيون وشخصيات عامة في أنحاء العالم.

وجاء في الوثائق أن دايم ومجموعة من رفاقه وأفراد عائلته يمتلكون أصولا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني على الأقل (31.82 مليون دولار).

وقالت اللجنة إنها طلبت من دايم الإعلان عن أصوله في يونيو\حزيران ومنحته خمس فرص أخرى للقيام بذلك كان آخرها في 14 نوفمبر\تشرين الثاني.

وأضافت “لديه كل الفرص لتبرئة اسمه في حال رُفعت القضية للنظر أمام المحكمة”.

    المصدر :
  • رويترز

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